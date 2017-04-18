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Arjantin'de 8 yaşındaki kurye 576 uyuşturucu hapla yakalandı

Arjantin'de bir kadının Ezeiza şehir hapishanesindeki ablasına uyuşturucu ulaştırmak için 8 yaşındaki kızını kurye olarak kullandığı ortaya çıktı.

Arjantin'de 8 yaşındaki kurye 576 uyuşturucu hapla yakalandı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 17:23

Arjantin’de yaşayan 40 yaşındaki Deborah Liz Malla, Arjantin’in Buenos Aires eyaletinde yer alan Ezeiza şehir hapishanesinde tutuklu bulunan ablasına uyuşturucu ulaştırması için 8 yaşındaki kızını kurye olarak kulandı. Arjantinli kadın, 576 extacy hapını hapishanedeki ablasına ulaştırması için paketleyerek kızının montuna gizledi. Hapishanedeki ilk kontrol noktasından fark edilmeden geçebilen küçük kız ve annesi ikinci kontrol noktasında hapishane görevlilerinin dikkati sayesinde yakalandı. Yetkililer hapların, hapishanedeki mahkumlara satılmak üzere getirildiğini açıkladı. Cumartesi günü yaşanan fakat basınla bugün paylaşılan söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 
Etiketlerarjantinezeizakuryeuyuşturucu
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 17:23
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