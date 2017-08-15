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Arının ölüsü bile şifa kaynağı...

Doğal bir şekilde ömrünü tamamlayan arıların belirli bir işlemden geçtikten sonra çeşitli hastalıklara şifa olduğunu biliyor muydunuz? İşte ölü arıların şifa olduğu hastalıklar..

15 Ağustos 2017 Salı 09:55
Arının ölüsü bile şifa kaynağı...

Hayvan Yetiştirme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Yücel, ölü arılara ilişkin yaptığı çalışma hakkında bilgi verdi. 

Arı kovanlarında normal yollarla ölen arıları "temiz" diye tabir ettiklerini, sadece baş bölümlerinin ya da vücutlarının bütününün öğüterek bir madde elde ettiklerini anlatan Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Arılar etil alkol, su ya da okside olmamış bir yağın içine koyularak işlem yapılıyor. Her arıdan elde edilemeyecek bu maddenin titizlikle hazırlanması gerekiyor.

Bunu çeşitli amaçlarda kullanmak mümkün. Öncelikle yapısında kitin tabaka ve melanin içermesi, arının son derece dayanıklı vücut yapısı özelliklerini yansıtmasını sağlıyor.

Arılardan elde edilen bu maddeler, vücudu temizliyor toksinlerin hızlı bir şekilde vücuttan atılmasını sağlıyor.

- Kan dolaşımını hızlı bir şekilde iyileştiriyor.
- Vücutta oluşan iltihaplanmaları geçiriyor.
- Cilt problemlerine iyi geliyor.

- Yara ve yanıkların kısa süre içerisinde iyileşmesini sağlıyor.
- Özellikle prostatit tedavisinde kullanılabiliyor ve şifa kaynağı olduğu söyleniyor. 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 09:55
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