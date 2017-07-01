Arıların saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde İncirliova ilçesine bağlı Gerenkova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biri polis iki oğlu ile birlikte Gerenkova yakınlarında bulunan arıların yanına giden Talat Tezcan’a, arı kovanlarını kontrol ettiği sırada aşırı sıcaklar nedeniyle streste bulunan arı kolonileri sardı. Bir anda binlerce arının saldırısına uğrayan Talat Tezcan yere yığıldı. Bu arada, oğulları Ö. Tezcan ve B. Tezcan da arıların saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine giden sağlık ekipleri Talat Tezcan’ı Aydın Devlet Hastanesi’ne oğullarını da Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 56 yaşındaki Talat Tezcan hekimlerin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Talat Tezcan’ın yüzlerce arı tarafından sokulduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken acı haberi duyup hastaneye gelen Tezcan’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Talat Tezcan’ın oğullarının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.