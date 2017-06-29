Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arılar hastanelik etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki kişi arıların sokması sonucu hastanelik oldular.

29 Haziran 2017 Perşembe 11:15
Arılar hastanelik etti

Edinilen bilgiye göre, Maden mahallesinde ikamet eden 34 yaşındaki Birkay Erkin ile 77 yaşındaki Nigar Delikanlı, yeni aldıkları yavru arıları kovanlara yerleştirmeye çalıştılar. Bir anda onlarca arının saldırısına uğrayan Erkin arıların sokması üzerine şoka girerken, Delikanlı ise kalp çarpıntısı yaşamaya başladı.

Akrabalarının haber vermesi üzerine ilk müdahaleleri mahalleye gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekibi tarafından yapılan Erkin ve Delikanlı, İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 11:15
  1. Bursa
  2. İnegöl
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den çok sert tepki: Misliyle karşılık veririz
    1. Türkiye'den çok sert tepki: Misliyle..
    2. Mustafa Pektemek'te son dakika!
    3. Danimarka, cami yardımlarına 'sert..
    4. Darbeciler sınıra tampon bölge kuruyor
    5. Kaos çağrısı yapan kadın bakın kim..
    6. Müslümanlara karşı yeni önlemler..
    7. 762 yıllık Mevlevihanede eller yeniden..
    8. İsrail bir kez daha o noktaları vurdu
    9. Çankaya’dan muhtarlara kültür gezisi
    10. Bi bıkmadılar gitti! AK Parti ve..
    11. Yaralılara yardım ederken darbeciler..
    12. NATO panikte... daha fazla asker..
    13. Meteorolojiden kuvvetli sıcak hava..
    14. Nazilli’de yangın ekipleri 24 saat..
    15. Anne kızın umudu istiridye mantarı oldu
    16. ABD geri adım atıyor... o uygulama..
    17. Belhanda yola çıktı, İstanbul'a geliyor!
    18. Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    19. Türk heyeti İsviçre'de Kıbrıs'taki..
    20. Müslüman bebeğin ölümüne sebeb oldular
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...