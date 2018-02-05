Arıkovanı’ndan girişimcilere mentorluk desteği

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı,fonlamaya hazırlanan girişimciler için yeni bir etkinliğe imza attı. Impact Hub İstanbul’da gerçekleşenCreathon etkinliği kapsamında mühendislik altyapısı olan 16 girişimci; projeleri için pazarlama fikirlerini oluşturmak amacıyla sosyal medya, metin yazarlığı, editörlük, marka iletişimi, web tasarımı gibi alanlarda tecrübeli 30 iletişim uzmanıyla bir araya gelerek 2,5 gün boyunca temel iletişim stratejilerini geliştirdi. Etkinlikte girişimcilerin, etkin iletişim yönlerini hikaye anlatımıyla güçlendirmeleri, ürünlerini daha iyi anlatmaları ve daha etkin kitlesel fonlama kampanyaları hayata geçirebilmeleriiçin çalışmalar yapıldı.

Organizasyona katılan Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz etkinlikle ilgili; “Bu zamana kadar Türkiye'de girişimci ekosistemine destek olmak için Arıkovanı çatısı altında, kitlesel fonlama desteği sağladık. Şimdi isebu yöndeki çalışmalarımızı bir adım öteye taşıyarak girişimlerin başarı şansını yükseltecek yeni bir adım atıyoruz. Creathon ile girişimcilerin pazarlama planlamalarına da değer katmak amacıyla onları konusunun uzmanı iletişimcilerle biraraya getirdik. İletişim uzmanlarından yaratıcı hikaye konusunda mentorluk desteği alan girişimciler, Arıkovanı sayesinde tüketicilerle buluşmaya hazır olan ürünlerini çok daha iyi tanıtabilecek.”dedi.

Etkinlikte ayrıca sektörlerinin önde gelen sekiz önemli ismiArıkovanı girişimcilerine mentorluk desteği verdi. “Etki Alanınızı Genişletmek İçin Hikaye Anlatıcılığı”temalı kapanış panelinin ardından etkinlik,girişimcilerin yaptığı sunumlarla sona erdi.