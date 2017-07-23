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Arıkovanı’nda fonlamaya açılan Wattsu ile doğalgazda yüzde 57’ye varan tasarruf

Kombileri akıllı hale getiren Wattsu Kombi Tasarruf Cihazı, Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda desteğe açıldı. Doğalgaz faturalarından şikayet eden tüketicilerin çözüm arayışına yanıt vermeyi hedefleyen Wattsu, doğalgaz tüketiminde yüzde 57’ye kadar tasarruf sağlıyor.

23 Temmuz 2017 Pazar 19:28
Arıkovanı’nda fonlamaya açılan Wattsu ile doğalgazda yüzde 57’ye varan tasarruf

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda desteğe açılan Wattsu, kombileri akıllı hale getirirken, doğalgaz ve elektrik tasarrufu sağlıyor. Beework Ekibi tarafından Türkiye’de geliştirilen Wattsu Kombi Tasarruf Cihazı, günlük bazda doğalgazda yüzde 57’ye, elektrikte ise yüzde 68’e kadar tasarruf sağlıyor.

Beework tarafından 5 yıllık bir Ar-Ge çalışması sonucunda hayata geçirilen cihaz, iklimsel programlamayla hava sıcaklığına bağlı olarak evin ihtiyacı olan enerji üretimini otomatik olarak gerçekleştiriyor. Havanın ısısını algılayan Wattsu, ortam derecesinin yükseliş ya da düşüşüne göre kombinin performansını otomatik olarak ayarlıyor. Böylece evin ısısı belirlenen sevide sabitleniyor. Üründe bulunan “start/stop” özelliği, kombide bulunan su pompasının yine cihazda bulunan ateşleme sistemine bağlı şekilde çalışmasını sağlıyor. Bu sayede evin ısıtma tesisatına dağılan sıcak suyun daha etkin kullanılırken enerji tasarrufu da sağlanıyor.

Wattsu ile kullanıcılar su sensörü takılı cihazlarda kombiyi yazlık veya kışlık ayarına alma ihtiyacı duymadan dört mevsim otomatik olarak yönetebiliyor. Üründe bulunan T1, T2, T3, T4 ve T5 programlarından evlerine en uygun olanı devreye alarak enerji kullanımını verimli hale getiriyorlar.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 19:28
  1. Wattsu Kombi Tasarruf Cihazı
  2. Turkcell
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