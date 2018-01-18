Arıkovanı, girişimcilerle iletişim uzmanlarını buluşturuyor

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, girişimcilerle iletişim uzmanlarını bir araya getirecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, Impact Hub iş birliğiyle Creative Storytelling Hackathon (Creathon) etkinliği gerçekleştirecek.

Üretim aşamasına geçmeye hazırlanan girişimcileri, pazara çıkış stratejilerini belirleyerek pazarlama uzmanlarıyla buluşturmayı hedefleyen etkinlik için başvurular 21 Ocak'ta sona erecek.

2-4 Şubat'ta düzenlenecek Creathon ile girişimcilerin ürünlerini daha iyi anlatmalarına destek olunması hedefleniyor. Temel iletişim ürünlerinin geliştirileceği ya da yeniden kurgulanacağı kolektif üretim programı Creathon'da, mühendislik altyapısı olan girişimciler pazarlama uzmanlarıyla bir araya gelecek.

Etkinlik sayesinde girişimcilerin etkin iletişim yönlerinin hikaye anlatımıyla güçlendirilmesi, ürünlerini daha iyi anlatmalarının sağlanması ve kitlesel fonlama kampanyalarındaki stratejilerini daha iyi belirlemeleri amaçlanıyor.

Etkinliğin son gününde, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz’un yapacağı konuşmaların ardından, “Yaratmak, üretmek, ürettiğini güzel anlatmak” temalı panel gerçekleşecek.

Creathon’a katılmak isteyen yaratıcı sektörden kişiler, "creathon.arikovani.com" web adresinden başvuru yapabiliyor.

Kaynak: AA