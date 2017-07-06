Arif Şirin hakkında, MHP Lideri Bahçeli’ye hakaret gerekçesiyle suç duyurusu

Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneği üyeleri, ülkücü camianın sanatçısı olarak bilinen ‘Ozan Arif’ lakaplı Arif Şirin’in 27 Haziran tarihinde kamuoyuna yansıyan hakaret dolu beyan ve ifadeleri nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi açık işaret ettiği gerekçesi ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi önünde Ozan Arif’i protesto ettiler. Grup adına açıklamada bulunan Murat Şahin, Arif Şirin’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi açık işaret eden şiiri nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Ülkücü ve milliyetçi gibi görünüp dış güçlerin himayesinde olduklarını tespit edilen kişilerin ivedilikle ülkücü hareketten ihraç edildiğini ifade eden Şahin, "Ülkemizin son zamanlarda iç ve dış nifak yuvalarının saldırısı altında olmasını fırsat bilerek dört bir yandan saldırmaya başlayan bazı odaklar, kendilerini açık meydana çıkardıkları gibi devlet karşıtı tüm odaklarla iş birliği içine girmişlerdir" dedi.

Arif Şirin’in, milletin bekası için milliyetçilik adına yapması gereken ne varsa yapan devletin yanında dik duran Devlet Bahçeli’ye ağza alınmayacak, hakaret dolu beyan ve ifadelerle şiir yazdığını söyleyen Şahin, "Şiirde kinini ve nefretini kamuoyu önünde kusmuş olan Ozan Arif’i şiddetle kınıyor, Türkmen beyimiz Devlet Bahçeli’nin yanında olduğumuzu açıkça belirtiyor ve tüm yargı organlarını göreve davet ediyoruz. MHP Lideri Bahçeli’nin 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında ve sonrasında dik duruşu, devletin ve milletin menfaatleri doğrultusundaki açıklamaları ve tebaasına verdiği talimatlar da göstermiştir ki, ülkesini, vatanını, bayrağını, milletini ve devletini seven, bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağına emin olduğumuz sayın Bahçeli’ye yapılan bu saygısızlığa sessiz kalmamızı ve kimse bizlerden oturduğumuz yerden gazete ve televizyonları takip etmemizi beklemesin" ifadelerini kullandı.

Arif Şirin’e ülkede "ozan" lakabıyla hürmet gösterildiğini aktaran Şahin, "Milliyetçi Hareket Partisinin tüm etkinliklerinde itibar görmesini de sağlayan bilge lider Devlet Bahçeli’ye yapmış olduğu hadsizliği nedeniyle Arif Şirin, derhal Sayın Devlet Bahçeli’den özür dilemelidir’’ şeklinde konuştu.

MHP Genel Merkezi önüne toplanan grup, açıklamanın ardından ‘Ozan Arif’ lakaplı Arif Şirin hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak üzere ayrıldı.