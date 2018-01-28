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Arif Sağ'dan dikkat çeken sözler: Ben halkıma ihanet ettim

Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ, "arabesk" yaptığı dönemle ilgili olarak açıklama yaparak "Halkıma ihanet ettim" ifadesini kullandı.

28 Ocak 2018 Pazar 11:30
Arif Sağ'dan dikkat çeken sözler: Ben halkıma ihanet ettim

Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ, arabeskin yoksulların duygularını sömürmekten başka bir şey olmadığını savundu.

Sağ, CNN Türk'te Aslı Öymen'in sunduğu Afiş programında sözlerine "Bunu ben de yaptım. Ben o zaman kalktım özür diledim ihanet ettiğimi söyledim. Ben kendi halkıma geldiğim insanlara böyle bir dönem ihanet ettim. Bunu bilerek mi yaptım bilmeyerek mi yaptım çok farklı bir şey ama ben onu kendi açımdan bir ihanet" diye devam etti. 

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 11:30
  1. Arif Sağ
  2. arabesk müzik
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