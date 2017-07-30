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Arıcılar, hibelerden yararlanacak

Bingöl Arıcılar Birliği Başkanı Mehmet Can Üzer, birliğe üye arıcıların sağlanan hibe desteklemelerine başvuru yapması çağrısında bulundu.

30 Temmuz 2017 Pazar 15:27
Arıcılar, hibelerden yararlanacak

Bingöl Arıcılar Birliği Başkanı Can Üzer, arıcılara 2017 yılında bal süzme makinası, bal eritme ve dinlendirme kazanı, sır alma teknesi, polen tuzaklı boş kovan, elektrik üreten güneş enerjisi sistemi, seyyar arıcı barakası, bal sağım çadırı gibi malzemelerin alımı için 5 bin liraya kadar destek verileceğini söyledi.

Alet, makine ekipman ve boş kovan tutarının KDV hariç yüzde 60’ının hibe olarak verileceğini aktaranÜzer, “19 Temmuz’da başlayan hibe desteklemeleri, 18 Ağustos tarihinde sona erecek. Başvurular şahsen İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne yapılacak. Başvuruda bulunacak arıcılarımızın en az 30 kovana sahip olması gerekiyor. AKS belgesi, hibe başvuru formu, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve tahmini sabit yatırım tutarı ve termin plan tabloları gerekiyor” dedi.

Birliğe üye 100 arıcının hibe desteklemesine başvuruda bulunduğunu ifade eden Üzer,"Birliğimizde toplamda bin 200 üye kayıtlıdır. Bunlardan 850’si aktif olarak faaliyet göstermektedir. Birliğimize üye tüm arıcılarımızın bakanlıkça sağlanan hibe desteklemelerine başvuru yapmasını istiyoruz. Üreticilerimiz, devletimizce sağlanan böylesi desteklemelerden faydalanarak üretim ağlarını genişletmesi gerekiyor"diye sözlerini tamamladı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 15:27
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