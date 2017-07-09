Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arıcılar çiçek balında ilk hasadı yaptı

Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, "İlk hasatta geçen sezona oranla yüzde 20 düşüş söz konusu. Bu düşüş bekleniyordu, sürpriz olmadı" dedi.

09 Temmuz 2017 Pazar 14:35
Arıcılar çiçek balında ilk hasadı yaptı

İlkbaharda yaylalara göç eden Karadenizli arıcılar, çiçek balında ilk hasadı gerçekleştirdi.

Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, yaptığı açıklamada, yaylalarda yaklaşık iki ayı geride bırakan arıcıların ilk bal hasadını yaptığını söyledi.

Nisan ve mayıs ayında Van, Muş, Çorum, Erzurum ve Bingöl'ün yaylalarına göç eden Karadenizli arıcıların, buradaki yaylarda ilk çiçek balı hasadını yaptığını ve satışa sunduğunu söyleyen Çiftçi, "İlk hasatta geçen sezona oranla yüzde 20 düşüş söz konusu. Bu düşüş bekleniyordu, sürpriz olmadı" dedi.

Özellikle mayıs ve haziran ayının yağışlı geçmesinden dolayı arıların çiçeklerden yeterince verim alamadığını ifade eden Çiftçi, yüzde 20'lik düşüşün bundan kaynaklandığını vurguladı.

Çiftçi, Karadenizli arıcıların yaylalardaki mesailerinin eylül ayına kadar süreceğini ifade ederek "Önümüzdeki günlerde çiçek balının yanı sıra çam balı hasadı da gerçekleştirilecek. Ümidimiz çiçek balında yaşanan düşünün çam balında olmaması" diye konuştu.

Akın Çiftçi, çilek balında istenilen hasadın alınmaması nedeniyle fiyatın artabileceğini kaydederek "Çiçekten istediği balı alamayan arıcılarımız borçlarını ödemek ve ihtiyaçlarını karşılamak için çiçek balının kilogram fiyatını geçen sezona oranla yüksek fiyattan satışa sunmaktadır. Ancak çok ciddi artış da söz konusu değil" ifadesini kullandı.

Çiftçi, çiçek balı hasadının ardından birçok gezgin arıcının Muğla bölgesine çam balı için göç etmeye başlayacağını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 14:35
  1. Karadeniz
  2. Muğla
  3. Erzurum
  4. Bingöl
  5. Çorum
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziosmanpaşa'da dev şölen!
    1. Gaziosmanpaşa'da dev şölen!
    2. Tesla'dan BMW ve Mercedes'e rakip model
    3. Acılı babadan Türkiye mesajı
    4. İlker Ayrık'tan teröristlere destek!
    5. İçişleri Bakanlığı açıkladı! PKK'ya..
    6. Aksaray sarımsak üretiminde iddialı
    7. Arıcılar çiçek balında ilk hasadı yaptı
    8. Gemsaz sahili suntayla doldu
    9. Nesta ve Maldini şampiyon oldu
    10. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 3..
    11. Kemal Kılıçdaroğlu, miting alanına tek..
    12. Cep telefonu için cepten 12,1 milyar..
    13. Halk TV satılıyor! İşte bedeli...
    14. Beşiktaşlıları yıkan haber!..
    15. Hürriyet ırkçılığı devam ediyor!..
    16. Galatasaray çıldırdı! Dünya yıldızına..
    17. Polonya'da bomba paniği! 10 bin kişi..
    18. Hakkari, Ağrı ve Şırnak'ta 11 terörist..
    19. Eren ve Belhanda için açıklama!
    20. Ünlü alışveriş sitesini Sivaslı iş..
    Erdoğan çağrı yapmıştı! 400 bin kişiyle harekete geçiyor
    Erdoğan çağrı yapmıştı! 400 bin kişiyle harekete geçiyor
    Trump Putin ile görüşürken eşi toplantıyı bastı!
    Trump Putin ile görüşürken eşi toplantıyı bastı!
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...