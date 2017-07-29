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Arıcılar bal üretiminden memnun

Sivas'ın Gürün ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle oluşan iklim koşulları aracıların yüzünü güldürdü.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:38
Arıcılar bal üretiminden memnun

Geçen yıl elde edilen düşük bal üretiminin ardından bu yıl yağışlı havanın etkisiyle oluşan iklim koşulları arıcıların yüzü güldü. Geçen yıl arıların kışlık yiyeceğini dahi çıkaramayan arıcılar bu yıl verimin arttığını balın çok olduğunu söyledi. Karakovan bal çiçeğinin çok olması dolayısıyla arıcıların kovan başı 30 ile 50 kilogram bal aldıkları öğrenildi.

Elde edilen verimden memnun olan arıcılar balın kilosunu 40 ile 50 lira arasında sattıklarını belirtti.
 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:38
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