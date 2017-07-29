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Arı üreticileri 2017 yılı bal hasadına başladı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde arı yetiştiricileri bal hasatlarına başladı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:37
Arı üreticileri 2017 yılı bal hasadına başladı

Nallıhan’da yıllardır babası Nevzat Yüksel ile arı ve bal üreticiliği yapan Gürcan Yüksel "Son derece verimli geçen bal hasadı nedeniyle bölge arıcılığının ivme kazanması, bal kalitesinin yüksek tutulduğu ve özellikle zengin çiçek aroması ile bal kalitesinde önemli yükselme kaydedildi" dedi.

Yüksel, bu sene verimin Nallıhan’da oldukça güzel olduğunu vurgulayarak, "Rekolte oldukça yüksek, baldaki kalite yüksek. Bu sene daha yüksek bir bal üretimi bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:37
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