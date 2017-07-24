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Arı sokmasından öldü

Giresun’un Görele ilçesinde bir kişi arı sokması sonucu yaşamını yitirdi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 01:02
Arı sokmasından öldü

Edinilen bilgilere göre ilçenin Aşağıboğalı köyünde Hasan Giyasettin Yılmaz (54) çalışmaya gittiği kendisine ait fındık bahçesinde arı saldırısına uğradı. Çalışırken yabani arı yuvasına basan Yılmaz, arıların saldırısına uğradı.

Vücudunun birçok yerinden arılar tarafından sokulduğu görülen Yılmaz yakınları tarafından ölü olarak bulundu.

Yılmaz’ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 01:02
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