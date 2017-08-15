Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arı kazaya sebep oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobile giren arı nedeniyle meydana gelen kazada sürücü ile 13 yaşındaki kızı yaralandı.

15 Ağustos 2017 Salı 15:51
Arı kazaya sebep oldu

Alınan bilgiye göre, Zafer Yeşil'in kullandığı 34 FU 4146 plakalı otomobil, Turunç-Marmaris istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarındaki ağaçlara çarparak, uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu.

Kazada sürücü Yeşil ile araçta bulunan 13 yaşındaki kızı Ece Yeşil yaralandı. Ambulansla Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü Yeşil'in jandarma ekiplerine otomobile giren arı nedeniyle panik yaptığını ve aracın hakimiyetini kaydettiğini anlattığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 15:51
  1. Arı kaza yaptırdı
  2. arı kazaya sebep
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağdat'ta bombalı saldırı: 1 ölü 2 yaralı
    1. Bağdat'ta bombalı saldırı: 1 ölü 2..
    2. Tuncay Özkan tehdit etti:..
    3. Macron'dan Erdoğan'a telefon!
    4. Yerli otomobilde flaş gelişme! Bakana..
    5. Sakarya'da yüzsüzlükte son nokta!..
    6. Duruşmada FETÖ elebaşına sahip çıktı!
    7. Rusya'dan 'dünya savaşı' açıklaması
    8. 27 yıl sonra bir ilk yaşandı!
    9. DBP'li 7 eski meclis üyesi gözaltında
    10. Şehir Hatları'ndan ek seferler
    11. Robinho'dan Çaykur Rizespor açıklaması
    12. Marmaris'te tatilciler yunusları..
    13. CHP Milletvekili Akaydın hakkında..
    14. Galatasaray'a sürpriz golcü! Teklif..
    15. Yumurta üretimini yasakladılar
    16. İş kurmak isteyenler dikkat! O kurum..
    17. Çarpıcı iddia: Yeni bir dünya savaşı..
    18. İstanbul'da taşıma ücretleri belli..
    19. Aranan isimler enselendi!
    20. Yalova’da dürüstlüğü sayesinde iş..
    AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Terörisbaşı Gülen'den 'Suikast' talimatı: Öldürmemiz lazım!
    Terörisbaşı Gülen'den 'Suikast' talimatı: Öldürmemiz lazım!
    ‘Hançer harekatının ön safhası başladı!’
    ‘Hançer harekatının ön safhası başladı!’
    Her şey reyting için... 'Bayıl dediler, bayıldım!'
    Her şey reyting için... 'Bayıl dediler, bayıldım!'