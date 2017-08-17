Arguvan’da hububat eleme işlerinde kullanılacak olan tesisin açılışı yapıldı

Tesisin açılışından önce protokol konuşmaları yapıldı. Hububat Sellektör Tesisinin Arguvan için çok önemli bir hizmet olduğunu belirten Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, “Arguvan Ziraat Odası olarak çiftçilerimizin modern tarım sistemlerini kullanmaları ve kaliteli ürünler elde etmeleri için projeler üretiyoruz. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi ile yapmış olduğumuz proje kapsamında Sellektör Tesisini Arguvan’a kazandırdık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dünya’da tarım alanında diğer ülkeler ile rekabet edebilmenin modern tarım ve makineleşme ile mümkün olacağını belirten Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise, “Üreticilerimizin emeklerinin ve alın terlerinin karşılığını almalarını istiyoruz. Dünyada tarım modernleşiyor üreticilerimizin emeklerinin karşılığını almasında bu tesislerin önemli bir yeri olacak. Bu tesisin yapımında önemli destekleri olan, DAP Bölge Başkanımıza, proje aşamasında büyük destekleri olan Büyükşehir Belediyemize ve diğer emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım da, konuşmasında, Hububat Sellektör Tesisi Projesinin 4 destekçisinin olduğunu belirterek, “Bunlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Arguvan Belediyesi, Arguvan Ziraat Odası, DAP Bölge İdaresidir. Bundan sonraki çalışmalarda da aynı dayanışmayı hep birlikte göstermeliyiz. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Arguvan ilçemizde muhtarlarımızla toplantılar yaptı. Çiftçilerimizin daha verimli ve modern tarım yapmaları için eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Arguvan’da toplam 37 projeye destek verildi. Arguvan belediyemiz ile Malatya’da ilk defa Lavanta bahçe çalışmamız oldu.Açılışını yapacağımız tesis sadece Arguvan’a değil Arapkir ve Yazıhan ilçelerimizdeki çiftçilerimize de katkı sağlayacaktır. Daha önce zayi olan 3 bin 600 ton hububat artık zayi olmayacak. Bu sadece Arguvan’ın değil Türkiye’nin kazanımıdır. Birlik olduğumuz zaman başaramayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir iş yoktur. Bu tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir ise, tesisin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “DAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak 15 ile hizmet götürmekteyiz. Projelere finansal destek vererek bu projelerin hayata geçmesine katkı sunuyoruz. Bu tesisin Arguvan ve çevresi için ne kadar önemli olduğunu gördük. Hububat Sellektör Tesisi ile elde edilmiş tohumlar ile yapılacak ekimlerde daha fazla verim elde edilecektir. Tesisin yapımında emeği olanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından plaket töreni düzenlendi. Plaket töreninin ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Sellektör Tesisinin açılışı için gerçekleştirilen törene, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hilmi Öksüztepe, Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk ile vatandaşlar katıldı.