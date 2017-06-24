Arda'ya talih kuşu kondu! Dev takımlar peşinde...

BARÇA GÖZDEN ÇIKARDI

Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan, kamuoyunun büyük tepkisini çekmiş, bu davranışıyla Barcelona'daki durumunu da zora sokmuştu. Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan yıldız futbolcu, transfer dedikoduları hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.

EVET DESiN, PARAYI HiÇ DERT ETMESiN

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Arda Turan'a çubuklu formayı giydirmek için bu kez daha kararlı. Yıldırım'ın, Barcelona'dan ayrılık sürecine giren Arda'yı ikna etmesi için araya hatırı kişiler soktuğu belirlenirken, "Eğer gelmeyi kabul ederse ne bonservisini ne de alacağı parayı sorun etmesin" dediği öğrenildi.

EMRE DE ARACI

Arda için aracılık eden isimlerden birinin de hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen Emre Belözoğlu olduğu ortaya çıktı. Başakşehir'in kaptanının 30 yaşındaki yıldızı arayıp, "Camia değiştirmekten korkma. Fenerbahçe camiası sana kollarını açacaktır" mesajını ilettiği, Arda'nın ise Fenerbahçe'ye hiçbir cevap vermediği belirtildi.

BARÇA'DAN KOLAYLIK SÖZÜ ALINDI

Arda Turan için Beşiktaş adına teklifin yönetici Umut Güner'den gittiği belirlendi. Güner, Lizbon'da buluştuğu oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'a, "Başkanımız Fikret Orman, Arda'ya Beşiktaş forması giydirmeyi çok istiyor. Barcelona kulübü ile de Thomas Vermaelen için yaptığımız görüşmede Arda'nın bonservisi için kolaylık sözü aldık. Eğer Arda da isterse, Barcelona'dan kazandığı yıllık 5.5 milyon euro'luk ücreti kendisine vermeye hazırız" dedi.

BU RAKAMA ZOR

Bulut'un yanıtı ise, "Zor görünüyor. Zira Arda'ya Çin'den 10 milyon euro'luk teklif var" şeklinde oldu. Güner, Bulut'a böyle bir rakamı veremeyeceklerini belirtirken, daha sonra yeniden görüşmek için söz aldı.

ASLAN'DAN BEKLE VE GÖR POLiTiKASI

Başkan Dursun Özbek yaklaşık bir ay önce Ahmet Bulut'a Arda için, "Burası onun evi. Kapımız her zaman açık" demişti. Bu resmi bir teklif değildi ancak Özbek'in Arda'ya bakış açısını ortaya koyuyordu. Bulut'un, "Arda, Türkiye'ye dönerse bu G.Saray olur" sözleri ise umut vericiydi.

İŞTAHI KABARDI

Arda'nın Barcelona'dan ayrılacağı haberleri, Galatasaray'ın iştahını yeniden kabarttı. Sarı-kırmızılılar bu transfer için gayri resmi yollardan bir kez daha zemin yoklarken, gelişmelere göre hareket etme kararı alındı.