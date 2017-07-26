Çarpıcı sözler: Arda'ya herhalde yeniden kapılar açılacaktır

NTV Spor yorumcusu Güntekin Onay, Fatih Terim'in milli takımdan ayrılışını değerlendirdi.

Onay şunları söyledi:

"TAŞLAR YERİNDEN OYNAYACAK"

"Olay bu noktalara gelmemeliydi. Bu kriz yönetilebilirdi. Arda, Rüştü Reçber ve Alaçatı olayı bunlar birikti ve kaçınılmaz son oldu. Sürekli kavga ortamı oluştu. Bu kavga, Türk futbolunu yukarıya çıkartma kavgası olmalıydı. Fatih Terim itibarsızlaştırılmayı hak etmeyen bir teknik adam. Tabii ki hataları olmuştur ama artık bir şeyler inşa etmek üzerine çalışmalıyız. Taşlar yerinden oynayacak.

Arda'ya herhalde yeniden kapılar açılacaktır. Fatih Terim-Arda arasında kriz yaşanmıştı. Bazı oyuncuların yeniden mili takıma dönebileceğini düşünüyorum. Sorun odaklı değil, çözüm odaklı olalım."