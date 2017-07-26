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Çarpıcı sözler: Arda'ya herhalde yeniden kapılar açılacaktır

NTV Spor yorumcusu Güntekin Onay, Fatih Terim'in ayrılığının ardından "Arda'ya herhalde yeniden kapılar açılacaktır." diye konuştu.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:54
Çarpıcı sözler: Arda'ya herhalde yeniden kapılar açılacaktır

NTV Spor yorumcusu Güntekin Onay, Fatih Terim'in milli takımdan ayrılışını değerlendirdi.

Onay şunları söyledi:

"TAŞLAR YERİNDEN OYNAYACAK"

"Olay bu noktalara gelmemeliydi. Bu kriz yönetilebilirdi. Arda, Rüştü Reçber ve Alaçatı olayı bunlar birikti ve kaçınılmaz son oldu. Sürekli kavga ortamı oluştu. Bu kavga, Türk futbolunu yukarıya çıkartma kavgası olmalıydı. Fatih Terim itibarsızlaştırılmayı hak etmeyen bir teknik adam. Tabii ki hataları olmuştur ama artık bir şeyler inşa etmek üzerine çalışmalıyız. Taşlar yerinden oynayacak.

Arda'ya herhalde yeniden kapılar açılacaktır. Fatih Terim-Arda arasında kriz yaşanmıştı. Bazı oyuncuların yeniden mili takıma dönebileceğini düşünüyorum. Sorun odaklı değil, çözüm odaklı olalım."

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:54
  1. güntekin onay
  2. fatih terim
  3. arda turan
  4. arda
  5. milli takım
  • samim sun samim sun 47 dk önce
    terim gitti eee federasyon kalacakmı orada görecez bu spor bakanı zannedersem ilk terimden başladı tüm spor camiasına sıçrar diye düşünüyorum bekleyip görecez
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