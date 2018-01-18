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Arda'ya görülmemiş pankart!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun rövanşında sahasında Akın Çorap Giresunspor’u konuk eden Medipol Başakşehir’de, yeni transfer Arda Turan maç kadrosunda yer almadı.

18 Ocak 2018 Perşembe 10:36
Arda'ya görülmemiş pankart!

Son 16 Turu’nda Akın Çorap Giresunspor 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Medipol Başakşehir’e 2-1 yenilmesine rağmen adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Alınan bu sürpriz skorun ardından Başakşehir’in elenmesi kadar sosyal medyada bir olay daha konuşuldu. Devre arasında Barcelona’dan Başakşehir’e transfer olan Arda Turan’a Giresunspor taraftarının hazırladığı pankart neredeyse tur sevincinin önüne geçti.

Giresunspor taraftarı Barcelona’dan Başakşehir’e transfer olan Arda Turan'a hazırladığı pankartta: “Fındık bile senin kadar hızlı değer kaybetmedi Arda.” yazdı.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 10:36
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