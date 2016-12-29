Arda'ya 15 milyon euroluk teklif

La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan için İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı.



Yıldız oyuncu için Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande ile Burak Yılmaz'ın takımı Beijing Guoan'ın ısrarla devreye girdiği; Arda Turan'a yıllık 15 milyon euro kulübü Barcelona'ya da 40 milyon euro önerdiği iddia edildi.



Sport gazetesinde yer alan habere göre Arda Turan için gelen bu teklifin şimdilik reddedildiği belirtilirken Katalanların antrenörü Luis Enrique'nin de Arda'yı çok yönlü bir oyuncu olduğu için takımda tutmak istediğini söylediği kaydedildi.



