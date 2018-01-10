Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ardahan'da ulaşıma ve eğitime kar engeli

Ardahan'da Sahara Geçidi'nde tırlar kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Posof ilçesindeki ilk ve orta öğretimdeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:23
Ardahan'da ulaşıma ve eğitime kar engeli

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar ve tipi nedeniyle Sahara Dağı geçidinde tırlar mahsur kaldı.

Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidi'nde kar ve tipi etkili oluyor. Tipi ve yolların buzlanması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin tipi nedeniyle önemli ölçüde azalması ve buz pistine dönen yollarda ilerlemekte güçlük çeken tırlar kayarak yoldan çıktı. Zincir takmakta zorlanan tır şoförlerinin kaşları ve kirpikleri ise tamamen dondu.

18-01/10/las.jpg

Tipi nedeniyle Artvin'e gidemedikleri için Ardahan'a geri dönen sürücüler, "Geçilmesi mümkün değil, tırlar mahsur kalmış. Zincir de atamıyorlar çok zor durumdalar. Az kalsın kaza yapıyordum, esinti çok görüntü yok" dedi.

18-01/10/tir3.jpg

Tır şoförü Muhammet Çiftçi ise ilerlemede güçlük çektiklerini ve tipi ile birlikte buzlanma nedeniyle aracın kayarak yoldan çıktığını ve aracı kurtararak ilerleyebilmek için zincir takmak zorunda kaldıklarını söyleyerek, "Durum çok kötü, tır kayınca mecburen zincir taktık. Çünkü yollar çok berbat, Allah yardım etsin" şeklinde konuştu.

18-01/10/yol.jpg

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 10:23
  1. ardahan
  2. kar
  3. sis
  4. soğuk hava
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngilizlerden Hamaney’e misilleme
    1. İngilizlerden Hamaney’e misilleme
    2. Ardahan'da ulaşıma ve eğitime kar engeli
    3. Yüksekova’da 1 terörist yakalandı
    4. İçişlerine bağlanan 'Jandarma'nın yeni..
    5. Cengiz Ünder'e sürpriz talip!
    6. Rusya ile Türkiye arasında İdlib..
    7. Avukatlık cübbesini ilk kez 50 yaşında..
    8. Bill Clinton: Myanmar’da tutuklu..
    9. Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı...
    10. Jandarma'nın yeni kıyafetleri görücüye..
    11. İstanbul'da kritik bölge Emniyet'e..
    12. Galatasaray'da Terim bereketi! Tribün..
    13. California'da ölü sayısı yükseliyor
    14. Gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt..
    15. Almanya'da İran casusu yakalandı
    16. Yeni fikirler İSO Koza’da başarı..
    17. Canlı yayın istemişti...FETÖ'cüler..
    18. Canlı yayında ilan etti! ‘Durdurun…’..
    19. 'Ciddi ciddi hazırlanıyor! Şubat'ta...'
    20. İstanbul’da iki 'hassas' bölge..
    ''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
    ''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
    Bitlis'te görüntülendiler
    Bitlis'te görüntülendiler
    'Benim babam senin babana 20 milyar dolarlık...'
    'Benim babam senin babana 20 milyar dolarlık...'
    Fransa'dan küstah 'PKK' hamlesi!
    Fransa'dan küstah 'PKK' hamlesi!
    Uluslararası ajanslar ‘acil’ koduyla geçiyor… Beklenen oldu!
    Uluslararası ajanslar ‘acil’ koduyla geçiyor… Beklenen oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Türkiye’de 44 yıldır böylesi görülmedi… Korkutan harita paylaşıldı… Tehlike büyüyor!
    Türkiye’de 44 yıldır böylesi görülmedi… Korkutan harita paylaşıldı… Tehlike büyüyor!
    Türkiye düşmanları çıldıracak, yeni hamle
    Türkiye düşmanları çıldıracak, yeni hamle