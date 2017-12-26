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Ardahan'da ulaşıma tipi engeli

Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidinde etkili olan tipi ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyor.

26 Aralık 2017 Salı 09:33
Ardahan'da ulaşıma tipi engeli

Ardahan’da yüksek kesimlerde etkili olan tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof karayollarında etkili olan kar yağışı ile şiddetli tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Şehrin yüksek kesimlerde etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, ’’Ardahan’da hava çok güzel ve ayrı bir eyalet, görüş var, tipi yok. Yaklaşık 4-5 kilometre aşağıdan Sahara’nın bitimine kadar fırtına ve tipi hakim. Bizim için sıkıntı yok; çünkü kar tipi lastiğimizi ve zincirlerimizi taktık, yola güvenli bir şekilde çıktık.’’ şeklinde konuştular.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 09:33
  1. ardahan
  2. artvin
  3. sahara
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