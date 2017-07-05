Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ardahan’da silahlı çatışma! 5 yaralı

Ardahan’da alacak konusunda çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:43
Ardahan’da silahlı çatışma! 5 yaralı

Kent merkezinin Kongre caddesinde dün saat 17.15'te bir marketin önünde Y.A. ile B.G. aralarında alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda Y.A., tartıştığı B.G.’ye silahla ateş etmeye başladı. Bu sırada alışveriş bölgede bulunan AK Parti İl Başkanı Yunus Baydar’ın koruma polisi M.Ç.E., olaya müdahale etti ve Y.A.’ya teslim olması için çağrıda bulundu. Y.A. bunun üzerine polis memuru M.Ç.E. ve B.G.’ye ateş etmeye devam etti. Bacağından yaralanan polis memuru M.Ç.E., silahlı kişiyi yaralayarak yakaladı. Silah sesleri nedeniyle çevredekiler korkuya kapılırken çatışmada bunların dışında yaralanan B.G. ve olay sırasında oradan geçen S.B., O.B.'ye ilk müdahaleyi 112 Acil Sağlık ekipleri yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından 5 yaralı ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, Kongre Caddesinde meydana olayın ardından hastaneye gitti. Yetkililerden bilgi alan Vali Bilmez, Polis memuru ve vatandaşlara 'Geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. 
 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:43
  1. Ardahan
  2. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
    1. Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
    2. Antibiyotik direnci dezenfektanlarla..
    3. SGK'dan SMA hastaları için yeni karar..
    4. Hindistan'da sel felaketi: 20 kişi öldü
    5. Terörden yargılanan Figen Yüksekdağ..
    6. Sıcaklarda süt alırken dikkat edin
    7. Müezzinoğlu'ndan flaş kıdem tazminatı..
    8. Fenerbahçe'den Simon Kjaer açıklaması
    9. Gezi provokatörü BBC yine sahnede.....
    10. Yılın ilk yarısında elektrik tüketimi..
    11. Önce yatağa bağladı sonrası felaket…..
    12. Ardahan’da silahlı çatışma! 5 yaralı
    13. Kayseri'de silahlı kavga: 2 ölü 15..
    14. Rize'de FETÖ operasyonu: 12 kişi..
    15. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Başbağlar..
    16. F 16 pilotlarını da FETÖ belirlemiş
    17. Adana'da erkeklerle birlikte polise..
    18. Çocuğunuzu bu içeceklerden uzak tutun
    19. Emenike'nin "Beşiktaş'a gel" sözüne..
    20. Evini tesise çevirdi: Çay kahve meyve..
    Televizyonlar yayınlarını kesti ve ‘son dakika’ olarak duyurdu… 02:40’ta oldu… Dünya titredi!
    Televizyonlar yayınlarını kesti ve ‘son dakika’ olarak duyurdu… 02:40’ta oldu… Dünya titredi!
    Yeni hız limiti uygulaması başladı! İki günde 5 bin araç yakalandı
    Yeni hız limiti uygulaması başladı! İki günde 5 bin araç yakalandı
    CHP'li Eren Erdem'in hangi örgütten olduğu belli oldu!
    CHP'li Eren Erdem'in hangi örgütten olduğu belli oldu!
    Rusya: Türkiye 70 günde 41 hedef imha edecek
    Rusya: Türkiye 70 günde 41 hedef imha edecek