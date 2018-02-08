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Ardahan'da FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı

FETÖ/PDY davası sanığı firari iş adamı Gökmen Çapan, Trabzon'da sahte kimlikle yakalandı.

08 Şubat 2018 Perşembe 11:32
Ardahan'da FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan Gökmen Çapan, hakkında verilen adli kontrol kararına uymadı. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Çapan hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Gökmen Çapan, Trabzon’da üzerinde Ö.Ç. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı. Trabzon Adliyesi'nden Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi’ne Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren Gökmen Çapan, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 11:32
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