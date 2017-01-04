Ardahan'da dereceler -35'i gösterdi!

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Ardahan’da vatandaşlar -35 derece soğukla mücadele ediyor. Kentte kar yağışından sonra etkisini iyice gösteren soğuk hava, adeta hayatı felç etti. Dondurucu soğuğun etkisiyle buz tutan pek çok araç çalışmadı. Vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı.

Vatandaşlardan Ozan Livaneli Bulga, "Ardahan’da yaşıyoruz ve donuyoruz. Sabah saatlerinde eksi 34’ü gördük. Soğukla mücadele ediyoruz ve yaşamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Meteoroloji’den alınan bilgilere göre, gece en düşük hava sıcaklığı -35 derece ile Göle ilçesinde ölçülürken, Ardahan’da -30, Çıldır’da -29, Damal’da -22 ve Posof’ta -15 derece olarak ölçüldü.