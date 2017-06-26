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Ardahan’da bayramlaşma programı

Ardahan Valiliği tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 15:38
Ardahan’da bayramlaşma programı

Tarihi Kongre Binası’nda yapılan tören de Vali Vekili Muharrem Coşgun, protokol ve vatandaşlarla bayramlaştı. Burada ki törenin ardından Vali Vekili Coşgun, Kore Gazisi İmdat Gündüzhev’i ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Küçük’ü evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti.

Törene, Ardahan Vali Vekili Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Tugay Komutanı Hasan Kaymaz, Vali Yardımcısı Abdurrezzak Canpolat, Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 15:38
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