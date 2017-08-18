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Ardahan’da 8 çocuklu adam, üniversiteli kız için dehşet saçtı

Evli ve 8 çocuk babası Hacı Yılan (45) üniversiteli kızın peşine düştü! 2 yıl boyunca tacizlerini sürdürdürdü. Son olarak 'O kızı alacağım' deyip genç kızın amcasını öldürdü.

18 Ağustos 2017 Cuma 09:15
Ardahan’da 8 çocuklu adam, üniversiteli kız için dehşet saçtı

Ardahan’da akılalmaz olay! Evli ve 8 çocuk babası Hacı Yılan (45) üniversiteli kızın peşine düştü! Evlenmek istediğini savunup 2 yıl boyunca tacizlerini sürdürdürdü. Son olarak 'O kızı alacağım' deyip genç kızın amcasını öldürdü, babasını ve kardeşini yaraladı!

Ardahan'da Bayramoğlu köyünde yaşayan ve öğrenci servis taşımacılığı yapan evli, 8 çocuk babası Yılan (45) iddiaya göre köyde yaşayan L.A. (23) isimli genç kızın peşine düştü.

2 yıl boyunca kızın peşini bırakmayan Yılan, telefon ve mesajlarla sürekli rahatsız ettiği L.A. ile evlenmek istediğini söyledi.

Genç kız bir süre önce Trakya Üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümünü kazanıp okumak için Edirne'ye gitti. Ancak Yılan Edirne'ye kadar gidip, genç kızı rahatsız etmeyi sürdürdü. Bunun üzerine L.A. polise şikâyette bulundu. Yaklaşık iki ay önce genç kız savcılık kararıyla çağrı üzerine koruma tedbiri aldırdı.

'O KIZI ALACAĞIM!'

Ardahan'a dönen Yılan, önceki gün genç kızın tarladan eve dönen babası Turan A. ve ağabeyi Ömer A.'yı takip edip, evlerinin önünde kurşun yağdırdı. İddiaya göre "O kızı alacağım" diyerek bağıran adamın sesini duyup, dışarı çıkan genç kızın 69 yaşındaki amcası Alaattin A. da kurşunların hedefi oldu.

Zanlının açtığı ateş sonucu Alaattin A. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Turan A. ve oğlu Ömer A. hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan zanlı tutuklandı.

GAZETELER BENİ YAZACAK

Katil zanlısının sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki profilinde "Size söz, bir gün tüm gazeteciler beni yazacak. Cumhuriyet Savcısı ve Emniyet Müdürü de orada olacak" yazdığı görüldü. 

SABAH

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 09:15
  1. Ardahan
  2. GÜNCEL Haberleri
  • müslimmüslim39 dk önce
    türk adaleti gereğini yapsın adam sadece 1 kişiyi öldürmüş; 5 sene hapiste iyi bakın iyi halden salın.
  • LütfüLütfü49 dk önce
    Kanunlar kanun değilki suçluyu koruyan kanunlarımız var.Masumlar kimsenin umrumda değil.
Bugünkü Akit

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