Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ardahan soğuktan buz tuttu

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan adeta buz tuttu. Kentte eksi 18 dereceyi bulan soğuklar araçların depolarını dondurdu.

17 Ocak 2018 Çarşamba 10:44
Ardahan soğuktan buz tuttu

Aşırı soğuk hava nedeniyle Ardahan ve özellikle Göle ilçesinde hayat durdu. Araçlarındaki depoda mazotu donan vatandaşlar çareyi mazot deposundan mazotu çekip ısıttıktan sonra tekrar depoya doldurarak araçlarını çalıştırıyorlar. Hava sıcaklığının gece eksi 18 derece ölçüldüğü ilçede soğuk havaya alışkın olduklarını söyleyen vatandaşlar, işlerini bitirdikten sonra dışarı çıkmamayı tercih ediyorlar.

18-01/17/ardahan2.jpg

'ARABA BİLE SÜREMİYORUZ'

Soğuk hava ve sis nedeniyle saçları ve kaşları donan üniversite öğrencisi Murat ince, canım sıkıldı ve hava almak için dışarı çıktım fakat soğuktan kendi sıkıntımı unuttum diyerek, "Hava şu an çok soğuk. Canım sıkıldı ve biraz hava almak için dışarı çıkmıştım. Fakat hava şartlarından dolayı kendi sıkıntımı unuttum ve soğuğun derdine düşmüş durumdayım. Bir an önce soğuktan korunmaya çalışıyorum." dedi.

18-01/17/ardahan.jpg

Ali Yıldız isimli vatandaş, "Çok soğuk ve arabamızı bile süremiyoruz. Akşam saat 22. 00 olmasına rağmen Eksi 16 derece ve Sibirya soğuklarını yaşıyoruz Sibirya buradan iyidir. Batıda herkes keyif sürerken biz burada donuyoruz" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 10:44
  1. sibirya soğukları
  2. ardahan
  3. buz
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
    1. Saadet Partisi'nden Abdullah Gül..
    2. Yalnızlık Bakanlığı kuruldu
    3. Sır görüşmeden önce dikkat çeken detay!
    4. Terör örgütü PYD'den tüm dünyaya..
    5. Ankara'da sıcak saatler! Gözler kritik..
    6. Bağırsak parazitleri çocuklara uykuyu..
    7. Ünlülerin torbacısı suç üstü yakalandı
    8. AYM'den o parti hakkında flaş karar!..
    9. Yeryüzünde ismi en çok olan tek şehir:..
    10. Uluslararası seviyede aranan terörist..
    11. Uyarıyoruz artık bu kepazeliği..
    12. Ardahan soğuktan buz tuttu
    13. Asya borsaları karışık seyretti
    14. CHP'de ulusalcı- sol akım savaşı
    15. Doğu Ekspresi turizmcilerin yüzünü..
    16. Trabzon Limanı için talep toplama..
    17. İki devin memnuniyetinden yüzde 10..
    18. 3 bin silahlı gücümüzle Türkiye'yi..
    19. Hatay’da 55 kaçak yakalandı
    20. 'O iş adamı, Erdoğan'la çekilen..
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    İşte yılın ilk seçim anketi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    Pilot ‘Birden sağ motor hızlandı’ demişti… Şok bir yorum geldi!
    Pilot ‘Birden sağ motor hızlandı’ demişti… Şok bir yorum geldi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    İsrailli yazardan İsrail'e şok sözler: Erdoğan korkmadan...
    İsrailli yazardan İsrail'e şok sözler: Erdoğan korkmadan...