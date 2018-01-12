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Ardahan, lösemili Yusuf Ali için seferber oldu

Lösemi hastası Yusuf Ali için başlatılan kök hücre bağışı kampanyası, Ardahanlıları harekete geçirdi.

12 Ocak 2018 Cuma 15:32
Ardahan, lösemili Yusuf Ali için seferber oldu

Ardahan´da 3.5 yaşındaki lösemili Yusuf Ali Gökçe için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. Vali Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, asker, polis ve öğrenciler de kan vererek kampanyaya katıldı.

Melike- Engin Gökçe çiftinin tek çocukları Yusuf Ali Gökçe, Ekim ayında lösemi teşhisi ile tedavi altına alındı. Sosyal medyada başlayan kök hücre çağrısı, Türk Kızılayı işbirliği ile  kampanyaya dönüştü. Kongre Caddesi’ndeki Kızılay Kan Merkezinde gerçekleştirilen kan ve kök hücre kampanyasına büyük ilgi oldu. Ardahanlılar’ın yanı sıra Vali Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, asker, polis ve öğrenciler, Yusuf Ali Gökçe için kan ve kök hücre bağışında bulundu. Yusuf Ali için asılan ‘Evimi, odamı ve oyuncaklarımı özledim’ yazılı pankart görenleri duygulandırdı.

Küçük Yusuf Ali Gökçe için toplanan kalabalığı gördüğünde duygulandığını söyleyen dedesi Yusuf  Gökçe, “Yusuf´umuza lösemi teşhisi Kars Kafkas Üniversitesi Hastanesinde konuldu. Daha sonra Erzurum ve İstanbul’a götürdük. Şu an İstanbul’da tedavisi sürüyor. Acil ilik nakli bekliyor. Yusuf Ali daha çok küçük. Bu insanların desteğine ihtiyacı var. İnşallah bu insanların sayesinde hayata dönecek. Destek veren bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Yusuf Ali Gökçe için sosyal medyada kampanya başlatan ve destek veren avukat Baran Çoban ise “Yusuf Ali kardeşimiz Ekim ayından bu yana lösemi tedavisi görüyor. Kemoterapi tedavisi hastalığına sonuç vermediği için Şubat ayına kadar kök hücre nakli olması gerekiyor. Biz de destek olabilmek için bir kampanya başlattık. Beklediğimizden daha çok ilgi var. Buradan bir kez daha duyuruyoruz. Yusuf Ali kardeşimiz için tüm Türkiye´de Kızılay şubelerine giderek kök hücre bağışında bulunmalarını rica ediyoruz. Evini ve oyuncaklarını özleyen Yusuf’u evine oyuncaklarına ve sevdiklerine kavuşturalım” diye konuştu.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 15:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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