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Arda'dan Milli Takım mesajı...'Dönmek istiyorum'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in A Milli Takım'ın kapısının Arda Turan'a açık olduğunu söylemesinin ardından yıldız oyuncu, ay-yıldızlı formayı yeniden giymek istediğini açıkladı.

11 Ağustos 2017 Cuma 07:30
Arda'dan Milli Takım mesajı...'Dönmek istiyorum'

Arda Turan, A Milli Takım'a dönmesiyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bildiğiniz gibi Kosova maçı öncesinde yaşanan tatsız hadiseler sonrasında Milli Takım formasına veda etmiştim. Bu kararı almamın sebebi; adım etrafında yaşanan tartışmaların Milli Takım’a ve o kutsal formaya zarar vermesiydi. Bu süreçte hiçbir zaman olgunluğu, sevgiyi ve birleştirici tavrı elden bırakmayan federasyon başkanımız Sayın Yıldırım Demirören ve yönetiminin, ardından hocamız Sayın Mircea Lucescu’nun sevgi dolu tavrı, kararımı yeniden gözden geçirmeme sebep oldu. Şunun bilinmesini isterim ki; milli formanın hiçbir futbolcuya ihtiyacı yoktur ama bizlerin her zaman bu formanın onurumu taşımaya ihtiyacımız vardır. Bu andan itibaren hocamız uygun gördüğü takdirde milli formayı tekrar sırtıma geçirmekten, her zamanki gibi onur duyacağımın bilinmesini isterim. Bu kalan zorlu dört maçlık süreçte ve devamında her şartta arkadaşlarımın yanında olma isteğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim.” 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 07:30
  1. A Milli Takım
  2. Arda Turan
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