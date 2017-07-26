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Arda'dan Fatih Terim'e olay gönderme: Herkes ettiğini bulur

Arda Turan, Instagram'da bir takipçisinin paylaştığı Neşet Ertaş sözünü beğenerek Fatih Terim'e gönderme yaptı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 20:09
Arda'dan Fatih Terim'e olay gönderme: Herkes ettiğini bulur

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya gelen Fatih Terim, A Milli Takım'daki görevini bıraktı.

Yaşanan bu flaş gelişmenin ardından gözler Terim ile arası bozuk olan Volkan Demirel ve Arda Turan'a çevrildi.

VOLKAN 3 YILDIR ÇAĞRILMIYORDU

2014 yılında Kazakistan ile oynadığımız maçta taraftarlardan küfür yediği için sahayı terk eden Volkan Demirel, o tarihten bu yana bir daha A Milli Takım'a çağrılmamıştı.

Fatih Terim'den özür dilemediği için aday kadroya alınmayan Demirel, yaklaşık 3 yıldır milli formaya hasret kalmıştı.

EURO 2016'da yaşanan prim krizinin ardından A Milli Takım'a çağrılmayan Arda Turan, uzun bir sürenin ardından yeniden kadroya alınmıştı.

Son olarak gazeteci Bilal Meşe ile yaşadığı kavganın ardından milli formaya veda ettiğini açıklayan Arda, Fatih Terim hakkında da sert açıklamalarda bulunmuştu.

ARDA'DAN İMALI BEĞENİ

Öte yandan Arda'dan Fatih Terim'in A Milli Takımı bırakmasının ardından ilk tepki geldi.

Bir takipçisinin paylaştığı Neşet Ertaş sözünü beğenen Arda, Terim'e gönderme yapmayı ihmal etmedi.

İşte Arda'nın beğendiği o söz:

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 20:09
  1. arda turan
  2. fatih terim
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