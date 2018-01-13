Arda Turan'ın sözleşmesinde dikkat çeken detay

Barcelona ve Başakşehir kulüpleri Arda Turan'ın iki buçuk sezon kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu süreçte Barcelona oyuncunun UEFA transfer dönemleri içerisinde başka bir takıma transferi hakkını saklı tutmakla birlikte performansa göre bonuslar alacak.

Ayrıca Başakşehir'in de bu transferde satın alma opsiyonu bulunuyor. Arda Turan, Barça ile 55 maç oynadı ve iki buçuk sezonda 15 gol kaydetti. Milli yıldız, bu süreçte altı kupa kazanma başarısı gösterdi.