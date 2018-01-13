Arda Turan'ın sözleşmesinde dikkat çeken detay
Barcelona Kulübü, Arda Turan'ın Başakşehir'e transferini resmen duyurdu. Katalanlar transfere dair ise bilinmeyen bir detayı ilk kez açıkladı.13 Ocak 2018 Cumartesi 15:13
Barcelona ve Başakşehir kulüpleri Arda Turan'ın iki buçuk sezon kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu süreçte Barcelona oyuncunun UEFA transfer dönemleri içerisinde başka bir takıma transferi hakkını saklı tutmakla birlikte performansa göre bonuslar alacak.
Ayrıca Başakşehir'in de bu transferde satın alma opsiyonu bulunuyor. Arda Turan, Barça ile 55 maç oynadı ve iki buçuk sezonda 15 gol kaydetti. Milli yıldız, bu süreçte altı kupa kazanma başarısı gösterdi.