Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arda Turan'ın imza törenindeki Çinli ismin kim olduğu ortaya çıktı

Arda Turan, Medipol Başakşehir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Basın toplantısında dikkatleri çeken Çinli bir isim vardı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 14:51
Arda Turan'ın imza törenindeki Çinli ismin kim olduğu ortaya çıktı

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ imza törenine Arda Turan'ın transferine sponsorluk yapan 3 yönetici de imza töreninde hazır bulundu. En dikkat çeken isim Çin'li Ngai Hung Chiu oldu. Kim olduğu merak edilen ismin Evershine Groop Holding Kurucu ortağı olduğu öğrenildi. Ngau Hung, Arda hayranı olduğunu belirtti.

Diğer sponsorlar ise Makro Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan ve Medipol Hastaneleri Başkan Yardımcısı Özer Koca'ydı. Medipol Başakşehirspor'un devre arasında kadroya kattığı Arda Turan'a sezon sonuna kadar 2 milyon Euro net ücret ödeyecek.

Gelecek sezon için ise Arda Turan 4 milyon Euro net ücret alacak. Ayrıca Arda Turan'ın satın alma opsiyonu da Medipol Başakşehir'de bulunuyor. Öte yandan Barcelona kulübü sezon sonunda Arda Turan'ı üçüncü bir kulübe satması halinde Medipol Başakşehir'e yüzde 20 bonservis payı verecek.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 14:51
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün yeni planı deşifre oldu!
    1. FETÖ'nün yeni planı deşifre oldu!
    2. Galatasaray milli yıldız ile anlaştı
    3. Tüm birlikler teyakkuz halinde!..
    4. Tehlikeli yıkım! Gören donup kaldı...
    5. Siyonistler gözaltına almıştı,..
    6. ABD hegemonyasına 'yuan' son veriyor!
    7. Mehmet Altan'ın tahliye talebi için..
    8. Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi
    9. TEM'den zincirleme trafik kazası, 10..
    10. Komşuda büyük kriz! Ulaşım tamamen durdu
    11. Ruhani zafer ilan etti
    12. Önce tekme attı sonra kırmızı kart..
    13. Barcelona'nın teknik direktörü Arda'yı..
    14. Arda Turan'ın imza törenindeki Çinli..
    15. Yerli üretim IGLA, atış testlerinde..
    16. Sosyal medyanın yeni fenomeni 'Judocu..
    17. Flaş gelişme! Fenerbahçe ilk..
    18. Rüşvet soruşturmasından sonra CHP'li..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat her an..
    20. Beşiktaş'ın eski teknik direktöründen..
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı