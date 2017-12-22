Arda Turan'ın Galatasaray ihtimali kalmadı
Galatasaray'ın Fatih Terim'i borsaya bildirilmesiyle birlikte Arda Turan'ın da Sarı Kırmızılı takıma transfer olma ihtimali sıfırlandı.22 Aralık 2017 Cuma 12:25
Galatasaray'da 4. Terim döneminin ilanıyla birlikte Mili Takım'da yaşayan gerilimle gündeme gelen Terim-Arda ikilisinin buluşma ihtimali de kalmadı.
MONACO YA DA ARSENAL
Monaco ve Arsenal'le adı anılan futbolcunun yurt dışı transfer yapması bekleniyor. Euro 2016'da prim tartışmalarıyla başlayan kavganın ardından Arda Turan Milli takımdan çıkarılmıştı.
Daha sonra uçakta bir gazeteciye saldıran Arda Turan Milli takımı bırakmıştı.
Terim'in Milli Takım'dan ayrılmasının ardından Lucescu'nun gelişiyle birlikte Arda Turan yeniden Milli Takıma çağrılmıştı.