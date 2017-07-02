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Arda Turan'ın başını döndüren teklifi açıkladı!

Eski milli kaleci ve spor yazarı Rüştü Reçber, Arda Turan'a Çin'den astronomik bir teklif geldiğini açıkladı.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:27
Arda Turan'ın başını döndüren teklifi açıkladı!

Rüştü Reçber, Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde Arda Turan hakkında bir yazı kaleme aldı. Arda'nın Çin'e gitmek istediğini belirten Rüştü, son sözü Barcelona'nın söyleyeceğini ifade etti.

İşte Rüştü Reçber'in Arda Turan hakkındaki o yazısı;

İşin aslı ne biliyor musunuz? Barcelona’nın yeni teknik direktörü Valverde zaten kadro sıkıntısı çeken takımdan kimseyi yollamak istemiyor. Hele ki Arda’yı hiç. Fakat Çin’den Arda’ya öyle bir teklif var ki, Arda gitmek ister. Ama dediğim gibi Barcelona paranın esiri olursa verir, onun dışında Arda’yı satması mümkün değil.

Dilimize doladık Arda Turan'ı, yanlış bir şey yaptı ya. Hiç affetmeyiz böyle bir şey yapan birini. Yakalamışız ya, fırsat bu fırsat, vur yerden yere. Ne futbolculuğu kaldı ne adamlığı. Her gün 'Barcelona Kulübü Arda’yı yollamak istiyor' haberleri. Hakikaten biz bozulmuşuz. İnsanı itibarsızlaştırmada üzerimize yok. Başka ülkelerde neler yaparlar futbolcular ve neyle karşılaşırlar haberimiz yok galiba. Herhalde bakmak istemiyoruz. Üstelik her şeyi de Google Amca’ya sorarken bir de!

Ernesto Valverde kadro sıkıntısı çeken takımdan kimseyi yollamak istemiyor. Hele ki 12'nci, 13'üncü adam olan Arda'yı hiç. Bu arada gelen teklife de hiçbir futbolcunun hayır diyemeyeceği türden. Böyle bir gerçek varken, Arda kardeşim olsun varsın sen sıkma canını, altın çamura düşmekle değer kaybetmez.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:27
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