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Arda Turan'dan saldırı açıklaması

Barcelona'da oynayan Milli Futbolcu Arda Turan, Barcelona'da meydana gelen saldırı ile ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 23:47
Arda Turan'dan saldırı açıklaması

Milli futbolcu Arda Turan, İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleştirilen terör saldırıları ile ilgili mesaj yayımladı.

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen milli futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dualarım, saldırıda hayatını kaybedenler ve yakınları için. Barcelona için bir olma zamanı." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 23:47
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