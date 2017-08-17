Arda Turan'dan saldırı açıklaması

Milli futbolcu Arda Turan, İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleştirilen terör saldırıları ile ilgili mesaj yayımladı.

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen milli futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dualarım, saldırıda hayatını kaybedenler ve yakınları için. Barcelona için bir olma zamanı." ifadelerini kullandı.