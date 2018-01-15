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Arda Turan'dan Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması

Başakşehir’e transfer olan Arda Turan, Galatasaray ile ilgili gelen sorulara cevap verdi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 11:48
Arda Turan'dan Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması

Medipol Başakşehir’e transfer olan Arda Turan, imza töreninde Galatasaray'a ilişkin gelen sorulara cevap verdi.

İşte Arda Turan’ın açıklaması:

"Galatasaray ile ilgili hislerim değişmedi. Kulübüm bana kucağını açarsa döneceğim yer Galatasaray olur demiştim. O şartlar oluşmadı. Başakşehir ise bana güzel bir proje sundu. Çok güzel bir organizasyonun içerisindeyim. Çok heyecanlıyım"

"Kondisyon için maç oynamaya ihtiyacım var. Uzun vadeli baktık olaya. Hocam da beni ne zaman hazır hissederse o zaman sahada olacağım. Şampiyonluk yarışı çok keyifli. En büyük adaylardan biri olacağımıza inanıyorum. Gün gün, maç maç ilerleyeceğiz. Her maçı final gibi oynayacağız. Şampiyonluğa inanıyoruz."

"Galatasaray ile ilgili sorularınızı anlıyorum ama beni buraya getiren emek veren insanlara haksızlık etmek istemiyorum. Bu konuları başka zaman konuşuruz"

Göksel Gümüşdağ: "Galatasaray köklü bir kulüp. Geçmişten gelen finansal problemleri ve bunlarla ilgilenen başkanları var. Biz ise 4 yıllık bir kulübüz. Biz şirketiz ve bu işe de bu mantıkla bakıyoruz. Arda'yı getirmekteki rahatlığımız borcumuzun olmaması"

Arda Turan"Emre Belözoğlu benim için her zaman Türkiye'nin en iyi orta sahası. Adebayor da iyi bir futbolcu. Emre abi benden daha zor şartlarda başarılı olma yeteneğine sahip. Ben önüme bakarak, keyif alarak oynamak istiyorum"

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 11:48
  1. Arda Turan
  2. Fatih Terim
  3. Medipol Başakşehir
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