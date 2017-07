Arda Turan'dan Fatih Terim'e imalı gönderme

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in A Milli Takım ile yollarını ayırmasının ardından gözler Arda Turan'a çevrildi. A Milli Takım kariyerini noktalayan Arda Turan, Terim'in görevi bırakmasının ardından kişisel Instagram hesabı üzerinden başka bir hesaptan yapılan "Neşat Ertaş'ın sözünü" beğendi. Arda Turan'ın beğendiği Neşat Ertaş sözü şu şekilde; "Can yakıp da kalp kırma, senin de gül benzin solacak bir gün. Her canlının kalbi Allah'a bağlı, herkes ettiğini bulacak bir gün"