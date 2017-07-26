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Arda Turan'dan Fatih Terim'e imalı gönderme

Fatih Terim'in A Milli Takım'daki görevi bırakmasının ardından gözler Barcelona'da forma giyen Arda Turan'a çevrildi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:51
Arda Turan'dan Fatih Terim'e imalı gönderme

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in A Milli Takım ile yollarını ayırmasının ardından gözler Arda Turan'a çevrildi. A Milli Takım kariyerini noktalayan Arda Turan, Terim'in görevi bırakmasının ardından kişisel Instagram hesabı üzerinden başka bir hesaptan yapılan "Neşat Ertaş'ın sözünü" beğendi. Arda Turan'ın beğendiği Neşat Ertaş sözü şu şekilde; "Can yakıp da kalp kırma, senin de gül benzin solacak bir gün. Her canlının kalbi Allah'a bağlı, herkes ettiğini bulacak bir gün"

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:51
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