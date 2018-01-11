Arda Turan'da son dakika!

Arda Turan tarnsferi artık tamamlanma aşamasına geldi. Başakşehirli yönetilcilerle Barcelonaarasındaki ilk görüşme geçtiğimiz hafta yapılmıştı. Görüşmeler belli bir seviyeye ulaştı, resmi imzaya çok yaklaşıldı.

Başakşehirli yöneticilerin yarın öğle saatlerinde İspanya'ya hareket edeceği ve yüz yüze nihai bir görüşme gerçekleştirecekleri öğrenildi. Çok büyük bir sürpriz olmazsa transfer yarın resmiyet kazanacak.



Milli futbolcunun 1.5 yıl kiralanması yönünde anlaşma sağlandığı bildirildi.



Kaynak:NTV Spor