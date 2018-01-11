Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arda Turan'da son dakika!

Medipol BaşakşehirArda Turan transferini tamamlamak için İspanya'ya gidiyor.

11 Ocak 2018 Perşembe 21:29
Arda Turan'da son dakika!

Arda Turan tarnsferi artık tamamlanma aşamasına geldi. Başakşehirli yönetilcilerle Barcelonaarasındaki ilk görüşme geçtiğimiz hafta yapılmıştı. Görüşmeler belli bir seviyeye ulaştı, resmi imzaya çok yaklaşıldı. 

Başakşehirli yöneticilerin yarın öğle saatlerinde İspanya'ya hareket edeceği ve yüz yüze nihai bir görüşme gerçekleştirecekleri öğrenildi. Çok büyük bir sürpriz olmazsa transfer yarın resmiyet kazanacak.

Milli futbolcunun 1.5 yıl kiralanması yönünde anlaşma sağlandığı bildirildi.

Kaynak:NTV Spor

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 21:29
  1. Arda Turan
  2. Başakşehir
  3. Barcelona
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Altan için de flaş karar!
    1. Mehmet Altan için de flaş karar!
    2. Türkiye ile Rusya'yı birbirine..
    3. Salıverilen Şahin Alpay hakkında flaş..
    4. ABD'den Avrupa ülkesine şok! Ülkeye..
    5. Galatasaray'dan yılın bombası Remy
    6. Arda Turan'da son dakika!
    7. ”Vagner Love’a talip olmaları normal”
    8. Burak Akın ardından FETÖ’de yeni..
    9. Böyle canilik olmaz! Bir bardak su..
    10. Ülkü Ocakları'ndan 'ittifak' açıklaması
    11. Avrupa'da savaş patlak verdi: Ölü ve..
    12. Pavlova: Güçlü bir AB istiyorsak..
    13. TOKİ’den Gemlik’te ilk temel
    14. Kadıköy’de korkutan yangın
    15. İngiltere'den İsrail'e kınama
    16. Öndeki araca çarpmamak için tırı devirdi
    17. Rüzgar tersine döndü! Türkiye çağrısı..
    18. Makedonya'da Arnavutça'nın resmî dil..
    19. Gençlerbirliği, Deniz Yılmaz'ı..
    20. Cami avlusundaki malzeme deposunda ölü..
    Eskişehir'de ilk kez görüntülendi
    Eskişehir'de ilk kez görüntülendi
    Gökçek: Sözcü'de yazmak isterim, çok maaş da...
    Gökçek: Sözcü'de yazmak isterim, çok maaş da...
    CHP'li vekile böyle sarıldı
    CHP'li vekile böyle sarıldı
    İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
    İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
    'Türkler için zamanı geldi'
    'Türkler için zamanı geldi'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 11.01.2018
    Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
    Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
    'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'
    'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'