''Arda Turan'a Türkiye'den teklif var''

Arda'nın menajeri Ahmet Bulut ile ortak çalışan Jorge Mendes, Barcelona yönetimiyle ayrılacak oyuncuların durumunu görüşmek için masaya oturdu.

TÜRKİYE'DEN TEKLİF VAR

Mundo Deportivo'nun haberine göre, temaslardaki iki isim Arda ve Andre Gomes'ti. Menajer Jorge Mendes, Arda'ya Çin'den, İtalya'dan, İngiltere'den ve Türkiye'den tekliflerin olduğunu belirtirken, bunun yanı sıra Sporting Lisbon'un da oyuncuya yakın ilgisi, Mendes-Barça görüşmesinin temel konusuydu.

TEK HEDEF GALATASARAY

Habere göre Barça'nın yenik teknik direktörü Ernesto Valverde, Andre Gomes'in takımda kalmasına sıcak bakıyor fakat Arda Turan'a fazla güvenmiyor. Daha önce Fenerbahçe'ye kesinlikle gitmeyeceğini açıklayan Arda Turan için tek seçenek Galatasaray olarak öne çıktı. Ancak teklifin içeriği ve miktarıyla ilgili olarak henüz bir bilgi yok. Tudor, 'Arda dönse rüya gibi olur' demişti.

(Akşam)