Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi evinde ağırlarken yeni tarnsfer Arda Turan'a şok tepki geldi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk 11'de başlattığı Arda Turan oyundan kaldığı süre boyunca etkisiz kaldı. Başakşehir taraftarı, 74. dakikada oyundan çıkan Arda Turan'ı ıslıklayarak protesto etti. Arda'nın yerine oyuna Riad Bajic dahil oldu.