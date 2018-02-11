Arda Turan'a şok tepki
Fenerbahçe'yi evinde konuk eden Başakşehir'de ilk 11 başlayan Arda Turan oyundan çıkarken taraftarı tarafından ıslıklandı.11 Şubat 2018 Pazar 20:54
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi evinde ağırlarken yeni tarnsfer Arda Turan'a şok tepki geldi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk 11'de başlattığı Arda Turan oyundan kaldığı süre boyunca etkisiz kaldı. Başakşehir taraftarı, 74. dakikada oyundan çıkan Arda Turan'ı ıslıklayarak protesto etti. Arda'nın yerine oyuna Riad Bajic dahil oldu.
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