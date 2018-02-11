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Arda Turan'a şok tepki

Fenerbahçe'yi evinde konuk eden Başakşehir'de ilk 11 başlayan Arda Turan oyundan çıkarken taraftarı tarafından ıslıklandı.

11 Şubat 2018 Pazar 20:54
Arda Turan'a şok tepki

Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi evinde ağırlarken yeni tarnsfer Arda Turan'a şok tepki geldi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk 11'de başlattığı Arda Turan oyundan kaldığı süre boyunca etkisiz kaldı. Başakşehir taraftarı, 74. dakikada oyundan çıkan Arda Turan'ı ıslıklayarak protesto etti. Arda'nın yerine oyuna Riad Bajic dahil oldu.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 20:54
  1. Başakşehir
  2. Fenerbahçe
  3. Arda Turan

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