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Arda Turan'a küfürlü saldırı

Galatasaraylı taraftarlar, Atiker Konyaspor deplasmanından dönen Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'a İstanbul Atatürk Havalimanı'nda küfürlerle tepki gösterdi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 14:12
Arda Turan'a küfürlü saldırı

Galatasaraylı taraftarlar, Atiker Konyaspor deplasmanından dönen Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'a İstanbul Atatürk Havalimanı'nda küfürlerle tepki gösterdi.

Galatasaraylı bazı taraftarlar, Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan takımlarına destek olmak için gece geç saatlerde İstanbul Atatürk Havalimanı'na akın etti.

Sarı-kırmızılı taraftarların, havalimanında takımlarını beklediği sırada, Atiker Konyaspor deplasmanından dönen Medipol Başakşehir kafilesiyle karşılaştı.

Arda Turan'a küfürlerle tepki gösteren Galatasaraylı taraftarlar, milli futbolcunun aleyhine uzun süre küfürlü tezahüratta bulundu. Arda'nın ise tepkilere karşı gülerek yoluna devam ettiği görüldü. Medipol Başakişehirli futbolcu daha sonra takım otobüsüne binerek havalimanından ayrıldı.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 14:12
  1. Galatasaraylı taraftarlar
  2. Atiker Konyaspor

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