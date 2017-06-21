Arda Turan'a İngiltere'den dev teklif!

Barcelona'nın gözden çıkardığı ve milli takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan'a Premier Lig'in ünlü ekibi teklif götürecek.

Arsenal, 30 yaşındaki oyuncu için Katalanlara tam 30 milyon euro bonservis önerdi. Barça ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefleyen Ada temsilcisi bu transferi bitirmekte kararlı.

Inter'in de talip olduğu Arda'yı ısrarla kadrosunda görmek isteyen Arsene Wenger, yıldız ismi takımdan ayrılacak olan Alexis Sanchez'in yerine düşünüyor.

İspanyol basınında çıkan habere göre ise Arda Turan tüm tekliflere rağmen Barcelona'dan ayrılmak istemiyor. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Marca, Barça'nın Arda'yı göndermek istediğini ancak 30 yaşındaki oyuncunun buna yanaşmadığını duyurdu.