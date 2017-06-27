Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arda Turan'a dev teklif!

Beşiktaş'ta Barcelona'nın gözden çıkardığı ve yönetici Umut Güner'in geçen hafta nabız yokladığı Arda Turan konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

27 Haziran 2017 Salı 11:59
Arda Turan'a dev teklif!

Başkan Fikret Orman'ın şartları zorlama kararı aldığı, Gökhan Gönül ile Caner Erkin'in, "Huzur Beşiktaş'ta" sözleriyle ikna etmeye çalıştığı Arda için Barcelona'ya ilk teklif menajer Kees Vos aracılığıyla gönderildi.

Barça ile Vermaelen görüşmelerini de yürüten menajer Vos'un teklifi toplam 14 milyon euroyu buluyor.

Beşiktaş adına Barcelona'yla Vermaelen görüşmelerini yürüten menajer Kees Vos, Arda Turan için de İspanyol kulübüne tamamı 4 yılda ödenecek şekilde, bonuslar dahil toplam 14 milyon euroyu bulan bir teklif yaptı.

Bu paranın bir bölümü dört yılda ödenecek, bir bölümü ise Beşiktaş'ın şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'ne katılım ve Arda'nın oynayacağı maç sayısına göre verilecek.

İspanya'dan gelen bilgilere göre Barcelona teklifi yetersiz buldu ancak pazarlık kapısını kapatmadı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 11:59
  1. Arda Turan
  2. Barcelona
  3. Beşiktaş
  4. Fikret Orman
  5. Gökhan Gönül
  6. Caner Erkin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Kılıçdaroğlu'nun dublörü de yürüyor'
    1. 'Kılıçdaroğlu'nun dublörü de yürüyor'
    2. Kılıçdaroğlu'nun sözde 'adalet'..
    3. Tudor 8 oyuncuyu kapının önüne koydu
    4. Rakibinin peşini bir türlü bırakmadı,..
    5. Volkan yok pahasına imzayı attı
    6. Hollanda'dan flaş Srebrenitsa kararı!
    7. Evinde bir orduya yetecek kadar silah..
    8. Muhabir canlı yayında rüzgarla savruldu!
    9. Ertuğrul Sağlam'ın acı günü
    10. Bayramda trafik kazalarının bilançosu..
    11. Terör örgütü bütün silahlarını bıraktı
    12. Ambulansa verilen cesedin sırrı çözüldü
    13. Türkiye hızlı tren ağlarıyla donatılıyor
    14. Kobani'den Türkiye'ye girerken..
    15. Demba Ba ve Moussa Sow kulüp sahibi oldu
    16. Aykut Kocaman yıldız oyuncuyu istiyor
    17. Ben Arfa için heyecanlandıran açıklama
    18. Arda Turan'a dev teklif!
    19. Burak Yılmaz ortalığı karıştırdı
    20. Aksaray'da otomobili taradılar: Ölü ve..
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!