Arda Turan: Umre beni rahatlattı

Milli takım uçağında tatsız bir olayla zor günler geçiren Barcelonalı futbolcu Arda Turan, bu olayın ardından milli takımı bıraktığını açıklamış, ardından da umreye gitmişti.

Umreden dönen Arda Turan, önceki akşam Etiler’deki bir mekanda arkadaşlarıyla iftar yaptı. Arkadaşları Cemal Sarıhan, Saffet Ulusoy ve Ekrem Okumuş ile birlikte yemek yiyen ünlü futbolcu, mekân çıkışı muhabirlerin sorularını da yanıtladı.

A Milli Futbol Takımı’nın kadrosundan çıkarıldıktan sonra umreye giden Turan, bu ziyaretiyle ilgili “Ramazan ayında umre ziyaretim beni oldukça rahatlattı. Allah herkese gitmeyi nasip etsin. Şimdi biraz daha dinlenip yeni sezona hazırlanacağım” dedi.