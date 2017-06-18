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Arda Turan: Umre beni rahatlattı

Son günlerde adı olumsuz haberlerle anılan Arda Turan, umre sonrası arkadaşlarıyla iftarda buluştu.

18 Haziran 2017 Pazar 19:58
Arda Turan: Umre beni rahatlattı

Milli takım uçağında tatsız bir olayla zor günler geçiren Barcelonalı futbolcu Arda Turan, bu olayın ardından milli takımı bıraktığını açıklamış, ardından da umreye gitmişti.

Umreden dönen Arda Turan, önceki akşam Etiler’deki bir mekanda arkadaşlarıyla iftar yaptı. Arkadaşları Cemal Sarıhan, Saffet Ulusoy ve Ekrem Okumuş ile birlikte yemek yiyen ünlü futbolcu, mekân çıkışı muhabirlerin sorularını da yanıtladı.

A Milli Futbol Takımı’nın kadrosundan çıkarıldıktan sonra umreye giden Turan, bu ziyaretiyle ilgili “Ramazan ayında umre ziyaretim beni oldukça rahatlattı. Allah herkese gitmeyi nasip etsin. Şimdi biraz daha dinlenip yeni sezona hazırlanacağım” dedi.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 19:58
  1. arda turan
  2. umre
  • Fatih ayasFatih ayas17 sa önce
    Karı kız peşinde koş kumar oyna sonra umre oh be
  • ferhatferhat18 sa önce
    Uçakta 60 yaşındaki adamı dövemye kalk ondan sonra Umreye git,Dinartık şahısların ALLAH a yaklaşma yolu değil,ttoplum içinde kariyer ve güç kazanmak için bazı kişler tarafından kullanılmaya başladı.Umarız ARDA helal para ile hacca gitmiştir,gerçi fark etmez Diyanet İşleri başkanlığı açıklamasına göreHaram kazanılmış para ile de hacca gidiliyormuş (Bakınız İnternet _hürriyet ) Google.(Haram para ile yapılan hac geçerlidir)
  • Hani AlKadiHani AlKadi18 sa önce
    Top: Hasan, Hüserin R.A. Kafasını kesip kerbela sokaklarında tekmeleyerek oynanan ayak topu icat eden kafir güruhunun timsalidir. Top oynamak yemin olsun şeytan işidir. O attığın goller hangi müslümanın derdine deva oldu? Ya devirdiğin namusunu kirlettiğin onca kız? Sen ve senin gibilerin akıbetini Allah C.C. ne yapacak göreceksin. Bu milletin çoluk çocuk top top top diye delirmelerini de soracak elbette. Sana ve senin gibilerine yazıklar olsun. Erkeksen bırak topu da bir iş yap bakalım nasıl bir meslek edineceksin ve ne kadar para kazanacaksın? hadi yapta görsün topçular. O paralar sana cehennem ateşinden başka birşey getirmez merak etme.
  • Adammış Adammış 18 sa önce
    Adam babası yaşındaki gazeteciye ana avrat küfür edip boğazına sarılsın. Yürümedik kız bırakmasın , sonra umreye gitsin. Umre günah çıkarma yeri mi afedersin ?
  • BaranBaran19 sa önce
    Helal olsun adama. bütün ünlüler tatile, tatil köylerine gidiyor,Sen adamın dibisin arda
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