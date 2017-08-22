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Arda Turan transferinde sona doğru!

Arda Turan, Galatasaray'a imza atmak için kulübü Barcelona'nın cevabını bekliyor. Yıldız futbolcu Katalanlara Galatasaray'a gitmek istediğini bildirdi.

22 Ağustos 2017 Salı 09:59
Arda Turan transferinde sona doğru!

Tüm Galatasaraylılar’ın yolunu gözlediği Arda Turan, Katalan ekibiyle bir an önce yollarını ayırıp, kiralık olarak yuvasına dönmeyi dört gözle bekliyor.

Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Ernesto Valverde’nin kadroda düşünmediği Arda için Barcelona’dan cevap bekliyor.

Son olarak sakatların çokluğu sebebiyle Real Betis maçında kadroya alınan ancak oyuna girmeyen milli futbolcu için ikinci bir görüşmenin, önümüzdeki günlerde bir kez daha yapılması bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi Cim Bom, 30 yaşındaki oyuncuya senelik 4 milyon Euro, İspanyol devine de kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro önermişti.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 09:59
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