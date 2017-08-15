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Arda Turan transferinde Galatasaray'a dev rakip!

Barcelona'da teknik direktör Valverde ile yıldızı barışmayan ve ayrılması beklenen Arda Turan için Serie A'dan da bir talip çıktı.

15 Ağustos 2017 Salı 11:34
Arda Turan transferinde Galatasaray'a dev rakip!

Menajeri Ahmet Bulut'un Barcelona kulübünün yetkilileri ile yapacağı görüşmenin ardından geleceği netleşecek Arda Turan için Serie A temsilcisi Inter de devreye girdi.

Inter Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin kanatlarda Antonio Candreva ve Ivan Perisic'e alternatif olması için bir isim aradığı ve Emre Mor'un ardından İtalyan devinin Arda Turan'ı da listesine aldığı belirtildi. Çizme basınında da geniş yer bulan habere göre Inter, Barcelona'nın kapısını Arda Turan için çalmayı planlıyor.

Barcelona'dan ayrılması beklenen Arda Turan için Galatasaray da nabız yoklamaya başlamıştı. Arda Turan, Barcelona'nın geçtiğimiz gün İspanya Süper Kupa maçında Real Madrid kadrosuna alınmadı.

GALATASARAY, ARDA İLE DÖNMEK İSTİYOR

Barcelona'ya yakın Katalan basınında yer alan haberde Arda Turan ve Barcelona'yı tatmin edecek tek yolun Galatasaray olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı takımın Arda için 10 milyon euro bonservis bedeli ödemeye ya da kiralık olarak kadrosuna katmaya hazır olduğuna yer verildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de geçtiğimiz hafta "Arda Turan çok iyi bir Galatasaraylı, ben de çok seviyorum. Elbette ki Arda'nın hizmet vereceği yer Galatasaray'dır. Arda'nın Galatasaray'a gelmesini ve kariyerine burada son vermesini istiyoruz. Bu yönde de bir çalışmamız var" açıklamasını yapmıştı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 11:34
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