Arda Turan transferi resmen açıkladı!

Arda Turan'ın transferini sonlandırmak için Barcelona’ya giden Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, dün akşam milli futbolcuyla yemekte bir araya geldi.

Gümüşdağ, “Ekibimiz ve menajerimiz gün boyu Barcelonalı profesyonellerle bir dizi görüşme yaparken, ben Arda ile vakit geçirdim ve kendisinin Başakşehir formasını giymekten gurur duyacağını, yeniden zirveye çıkmaya hazır olduğunu, hırsını, isteğini gördüm, hedeflerini dinledim, akabinde Barcelona kulübü CEO’su ile bir görüşme yaptım. Kısaca söyleyebilirim ki, Arda’nın arzulu ve hırslı, bize karşı çok istekli olması, kulübün oyuncuyu bize vermeye niyetli olması, bizim için büyük bir maliyet olmasına rağmen, özellikle iki büyük sponsorumuzun bu transferin gerçekleşebilmesi için yapmaya hazır olduğu büyük fedakârlıklar sebebiyle prensipte olumlu bir izlenimle geri dönüyorum. Tabi ki spor medyasının heyecanını anlıyorum ve aynı heyecanı ben de yaşıyorum. Fakat Barcelona Kulübü’nün kurumsal yapısına saygı göstermeli ve transferin gerçekleşebilmesi için gereken prosedürlerin tamamlanmasını beklemek zorundayız. Prensipte her konuda anlaşmış olmamıza rağmen, fiiliyatta hala atılması gereken birkaç adım var. Ekibim, menajerimiz ve Barcelona kulüp yetkilileri temas halindeler. Umut ediyorum ki olumlu bir sonuçla geri döneceklerdir.” dedi.