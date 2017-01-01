Arda Turan: "Teröre geçit vermeyeceğiz"

Reina'da yaşanan terör saldırısının ardından Arda Turan ve spor dünyasından isimler tepki mesajları yayınladı.

Arda Turan: "Teröre geçit vermeyeceğiz"
Eklenme: 01 Ocak 2017, 16:28
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Futbol hayatını İspanya'nın Barcelona takımında sürdüren milli takım kaptanı Arda Turan, Ortaköy'de bulunan Reina gece kulübündeki saldırı sonrası tepkisini gösterdi.

'TERÖRE GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

Kendisine ait Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Arda Turan şunları söyledi:

"Canımız yanıyor evet ama birleşeceğiz, kenetlenip tek yürek olup teröre geçit vermeyeceğiz. Başın sağolsun Türkiyem..."

SPOR ADAMLARI DA TERÖRÜ LANETLEDİ

Trabzonsporlu Güray Vural: "Terörün tarafı yoktur"

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman: "İnsanlık dışı vahşet, katliam! Acımız çok büyük. Tehlikeli bir savaşın içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti ASLA diz çökmeyecek!"

Galatasaraylı Serdar Aziz: "Güzel ülkemin güzel insanları hiçbirimiz bu yaşananları hak etmiyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun"

West Ham Unitedlı Gökhan Töre: "Teröre lanet olsun"

Fenerbahçeli Ricky Hickman: "Dualarım, Reina'daki saldırıdan etkilenenlerle..."

 
EtiketlerFenerbahçeli Ricky HickmanSPORTERÖRFutbol hayatıTürkiye CumhuriyetiASLAArda TuranGalatasaraylı Serdar Aziz
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