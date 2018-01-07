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Arda Turan Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni takımı

Barcelona'da yeteri kadar forma şansı bulamamasından dolayı Katalan ekibinden ayrılacak olan Arda Turan Süper Lig'e dönüyor.

07 Ocak 2018 Pazar 22:12
Arda Turan Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni takımı

Barcelona'dan devre arasında ayrılacak olan Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor. Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

İlk olarak adı Galatasaray ile sonra da Beşiktaş ile anılan Arda Turan'ın yeni adresinin Medipol Başakşehir olacağı iddia edildi.

TRT Spor'da yer alan son dakika haberine göre; milli futbolcu Arsa Turan, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile büyük oranda anlaştı.

İddialara göre Başakşehir, Arda Turan'ı kiraladı. Maaşının yarısını Başakşehir, yarısını Barcelona ödeyecek. Bu hafta içi Antalya'da imzalar atılacak.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 22:12
  1. Başakşehir
  2. Arda Turan
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